Meg LeFauve, la sceneggiatrice di “Inside Out” all’Università Cattolica di Milano

La sceneggiatrice e produttrice americana Meg LeFauve arriva a Milano per raccontare il fenomeno “Inside Out”, il capolavoro d’animazione premio Oscar della Pixar coprodotto da Walt Disney Pictures di cui ha firmato sia il primo che il secondo capitolo, entrambi campioni d’incassi in tutto il mondo.

L’appuntamento è per martedì 29 aprile 2025 alle 16.30, presso l’Aula Pio XI della sede milanese di Largo Gemelli 1 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove Meg terrà la Lectio aperta al pubblico dal titolo “The Long Journey to Inside Out and Inside Out 2”, ospite della Laurea Magistrale “The Art and Industry of Narration” e del Master in International Screenwriting and Production (MISP), da oltre 20 anni fucina di talenti nel mercato nazionale e internazionale della Scrittura per il Cinema, la Tv e l’Editoria e della Produzione audiovisiva, entrambi diretti dal prof. Armando Fumagalli.

Meg LeFauve racconterà la genesi, le curiosità e i retroscena di questo caposaldo dell’arte dell’animazione, capace di unire critica e pubblico e generazioni differenti, e sarà un docente d’eccezione per tutti gli studenti del corso di Laurea Magistrale “The Art and Industry of Narration” e del MISP 2024/2025

