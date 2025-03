Il Festival Fotografico Europeo, prosegue nel mese di aprile in Galleria Boragno negli spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio. Organizzato come ogni anno da AFI – Archivio Fotografico Italiano insieme alle Città di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza e al Comune di Olgiate Olona

Questi gli appuntamenti in calendario:

Sabato 5 aprile alle ore 11 sarà presente in Galleria Boragno Livio Senigalliesi, che in dialogo con Valeria Valli ci racconterà la fanzine, strumento agile ed economico, adatto a raggiungere una diversa fascia di pubblico pur mantenendo qualità e buoni contenuti.

Senigalliesi ha adattato reportage prodotti in passato dando loro nuova vita usando una preziosa veste grafica e mantenendo il prezzo alla portata di tutti.

In questa occasione il lavoro scelto è “Polesia, dove il tempo si è fermato

Domenica 6 aprile alle 11 inaugurazione della mostra “Il mondo nella mente” di Laura Giorgia Boracchi, aperta fino al 13 aprile.

In un percorso intimo la fotografa interroga il nero cercando ombre, portando in superficie domande e risposte in un mondo creato dalla nostra mente dove il pensiero è l’unica forma tangibile di energia.

Per maggiori informazioni sul Festival Fotografico Europeo visitare il sito ufficiale https://www.europhotofestival.com.

Altri articoli di mostre su Dietro La Notizia