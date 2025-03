Pivio & Aldo De Scalzi firmano la colonna sonora originale – Edizioni Curci e Creuza – del nuovo film diretto dai MANETTI bros. “U.S. PALMESE”, dal 20 marzo, al cinema.

Si rinnova con questo lavoro una collaborazione artistica consolidata dopo la trilogia di “Diabolik”.

Il film – prodotto da Mompracem con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution – è stato presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma e all’International Film Festival di Rotterdam.

Su espressa richiesta dei due registi, i due compositori genovesi hanno affrontato una scrittura e realizzazione che riporta alla memoria sonorità in bilico tra le musiche anni ’80 di Hiromoto Tobisawa per i cartoni televisivi di Captain Tsubasa (Holly e Benji) e reminiscenze delle colonne sonore dei film western italiani a cavallo gli anni ’60 e ’70.

Lo scopo è esaltare gli aspetti fumettistici delle partite di calcio disseminate nel racconto e le vicende umane del protagonista, il calciatore Etienne Morville con le sue cadute repentine da successi internazionali e le definitive complicate risalite ripartendo dalla partecipazione a una squadra dilettantesca.

Per l’occasione sono stati recuperati vecchi synt e batterie elettroniche per ottenere quel timbro così caratterizzante – attualmente impossibile da riprodurre con le attuali tecnologie – a cui è stata aggiunta una corposa sezione orchestrale per aggiungere ulteriore pathos al risultato finale.

