Il Museo Popoli e Culture del Centro PIME invita famiglie e bambini a immergersi nei colori e nelle tradizioni dell’India con “Il Festival dei Colori”, un laboratorio creativo ispirato alla festa dell’Holi, in programma sabato 15 marzo 2025 alle ore 11:00.

L’Holi è una delle celebrazioni più gioiose dell’India: una festa che segna l’arrivo della primavera e simboleggia la vittoria del bene sul male. Durante questo speciale appuntamento, i partecipanti scopriranno il significato di questa ricorrenza attraverso statue policrome e racconti epici, esplorando le figure di Brahma, Vishnu e Shiva e la leggendaria storia di Rama e il Ramayana.

Dopo la visita, spazio alla creatività con la realizzazione di un rangoli speciale, le tradizionali decorazioni indiane, reinterpretate con fili e nastri intrecciati su un telaio circolare fai-da-te. Un’esperienza unica per lasciarsi ispirare dai colori dell’arte indiana.

I biglietti per il laboratorio sono disponibili online sul sito: biglietti.museopopolieculture.it_festivalcolori15marzo

I costi sono:

Bambini: € 8,00 (salvo riduzioni e gratuità dove previsto)

Accompagnatori: € 3,00 ridotto

Il laboratorio è particolarmente adatto a bambini dai 7 agli 11 anni, si attiva con un minimo di 7 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo tra le culture. Il Museo Popoli e Culture è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

