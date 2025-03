Stasera su Italia 1, ultimo appuntamento con “Le Iene Show”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Gabry Ponte, Vladimir Luxuria e Fabrizio Moro.

Nella puntata :

Nicolò De Devitiis ha trascorso con Shiva le prime ore di libertà, dopo che martedì scorso il tribunale gli ha ridotto la pena e revocato gli arresti domiciliari. Lo scorso luglio, il rapper era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione. Insieme festeggeranno la ritrovata libertà facendo le cose che più sono mancate a Shiva in questi due anni di detenzione: andare al cinema ed esibirsi dal vivo, un ritorno sul palco che riserverà un momento inatteso e significativo.

I due si recheranno anche ‘sul luogo del delitto’, il piazzale davanti al suo studio di registrazione dove Shiva, rispondendo a un agguato, aveva sparato contro due membri di una gang rivale. In realtà le ‘48 ore con Shiva’ erano iniziate mesi fa: l’inviato lo aveva raggiunto nella casa in cui stava scontando i domiciliari, condividendo la sua quotidianità con il figlio appena nato. Tra partite a calcetto in terrazzo e pannolini da cambiare, l’incontro è diventato un’occasione per riflettere sul percorso artistico e personale del rapper, sugli errori e sui suoi sogni per il futuro.

A due giorni dalla sentenza sul caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni, che ha portato a sei condanne e sei assoluzioni, Alice Martinelli ripercorre quanto accaduto in provincia di Reggio Calabria. I genitori di una delle vittime, che hanno scelto di parlare per la prima volta a volto scoperto, raccontano all’inviata le difficoltà affrontate, dal momento delle prime denunce fino a oggi.

Anche in questa puntata, il contest ‘Questa La So’, un format che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.

