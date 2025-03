Rho: dialogo sulla pace tra Moni Ovadia e Gianni Vacchelli 

Dopo la serata dedicata all’eredità del pensiero del cardinale Carlo Maria Martini, prosegue la rassegna “Riflessioni” al Teatro Civico di Rho. Mercoledì 26 marzo alle ore 21 è in programma una serata dal titolo “Palestina: parole di verità per la pace” che vedrà protagonisti Gianni Vacchelli, narratore, docente e studioso di Dante, e Moni Ovadia, attore, musicista, regista e scrittore.

Nato in Bulgaria in una famiglia ebraico-sefardita, Moni Ovadia è un punto di riferimento nel panorama culturale italiano per la sua produzione artistica ampia e poliedrica. Filo conduttore della sua creatività è il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico, di cui egli si sente figlio e rappresentante. Le radici ebraiche hanno influenzato tutta la carriera dell’artista: Ovadia ha basato il suo lavoro sulla rielaborazione e sul recupero del patrimonio culturale e artistico degli ebrei dell’Europa Orientale. Ha ricevuto numerosi premi per la carriera artistica e per l’impegno costante verso i temi della pace e dell’integrazione delle culture. Da tempo Moni Ovadia si spende per i diritti dei Palestinesi.

L’appuntamento si pone a conclusione dei numerosi appuntamenti degli scorsi mesi legati al tema della pace: il ciclo di incontri in Villa Burba con Gianni Vacchelli “Maestri/e di Pace” per riscoprire il pensiero di autori, filosofi e scrittori; la marcia della Pace dello scorso 19 gennaio e l’incontro con una donna araba e una ebrea appartenenti alla comunità di Neve Shalom Wahat Al Salam, che in Israele rende possibile da mezzo secolo la convivenza di persone appartenenti a due popoli in lotta costante.

“Siamo onorati di ospitare questo incontro nel Teatro Civico e dare spazio a una riflessione condivisa sulla Palestina – commenta l’Assessora al Teatro Valentina Giro – Crediamo che il dialogo tra Moni Ovadia e Gianni Vacchelli possa rappresentare una occasione importante per parlare di pace per due popoli che vivono in una terra martoriata ormai da numerosi decenni”

