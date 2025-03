Le dimore sfarzose e i bassi edifici fatiscenti, i luoghi in cui si muovono vittime e colpevoli, le strade, le piazze, i monumenti, i luoghi densi di umanità di diversa estrazione, dalla Galleria Umberto I a Piazza Municipio, dal Rione della Sanità alla Salita Capodimonte… sono questi alcuni dei luoghi di Napoli, “una città fatta a strati come una cipolla”, come spiega Maurizio de Giovanni.

Ed è proprio per raccontare questi luoghi e le storie che vi si intrecciano che debutta in libreria e fumetteria dall’11 aprile LA NAPOLI DEL COMMISSARIO RICCIARDI. VIAGGIO ILLUSTRATO di Maurizio de Giovanni.

Il volume è un viaggio speciale in una città affascinante e ricca di contraddizioni; nel cuore del centro storico di Napoli, fra luoghi ancora oggi visitabili che costituiscono per i lettori un itinerario speciale.

Tra le pagine di La Napoli del Commissario Ricciardi, gli appassionati si immergeranno nella magia partenopea per un vero e proprio tour sulle tracce del Commissario Ricciardi, grazie agli incredibili disegni di Alessandro Nespolino che, su sceneggiatura di Sergio Brancato, ha disegnato anche una storia completamente inedita dal titolo “Hanami”, che è ambientata in una zona poco conosciuta della città.

Impreziosiscono il volume una serie di splendide vedute di Napoli che mostrano i luoghi più conosciuti e visitati dal Commissario Ricciardi nelle sue avventure, disegni realizzati da Nespolino che paiono quasi cartoline d’epoca.

Immagini che in copertina si abbinano a un’illustrazione inedita di Daniele Bigliardo.

Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi, che firma anche l’introduzione, e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

