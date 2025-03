Quattro nuovi Giusti ricordati nel Giardino di Rho

Giornata europea dei Giusti è una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo su proposta di Gariwo, la foresta dei Giusti, per commemorare coloro che si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi. Dal 7 dicembre 2017 la Giornata dei Giusti è solennità civile in Italia: ogni anno il 6 marzo si celebra l’esempio dei Giusti del passato e del presente per diffondere i valori della responsabilità, della tolleranza, della solidarietà.

Il Comune di Rho celebrerà martedì 4 marzo alle ore 11.00 la Giornata dei giusti al Giardino dei Giusti di via Redipuglia, alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e dell’Assessora alla Cultura Valentina Giro. In quel luogo, in cui si celebrano il coraggio e l’impegno di coloro che hanno messo a rischio la propria vita per salvare quelle degli altri saranno presenti anche rappresentanti dell’Istituto Puecher-Olivetti e della scuola Paolo VI.

Verranno inaugurate alcune nuove targhe dedicate alla memoria di eroici salvatori e benefattori. I nomi sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 26 febbraio 2025. Questi i tre testi:

ANNALENA TONELLI (1943 – 2003)

Missionaria cattolica al servizio dei più deboli

“È per me ogni volta fonte di meraviglia e motivo di gioia scoprire quanto i bambini siano identici (non si tratta di semplice somiglianza) sotto tutti i cieli: stesse risate, stessi capricci, stessi bronci, stesse moine, stessi pianti, stesse fantasie, stessi entusiasmi, stessi giochi“

Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNCHR, Agenzia ONU, nel 2003. Spese la sua vita al servizio dei poveri, degli ammalati, delle donne e dei bambini in Kenya e Somalia. Uccisa a colpi d’arma da fuoco da un commando islamico somalo (chiamato Al-Itihaad al-Islamiya) nell’ospedale da lei stessa fondato a Borama, in Somalia.

ENZO BALZAROTTI (1911 – 1944) e CANDIDO GRASSI (1916 – 1944)

I partigiani mazzesi caduti per la libertà e la giustizia

“Non si può non essere grati a due giovani che avendo tutta la vita davanti non esitarono a metterla a repentaglio per perseguire grandi ideali e il bene comune, relegando in secondo piano le aspettative personali”

Tra i primi giovani di Rho e del suo circondario ad aderire alle formazioni partigiane sorte per combattere il nazifascismo e il fascismo. Furono contro lo sfruttamento dei grandi proprietari terrieri a danno dei contadini poveri e dei braccianti. Attivi nel rhodense e poi nell’Oltrepò pavese. Caddero in combattimento a sostegno della Resistenza.

HANS SCHOLL (1918 – 1943)

La “Rosa Bianca” per l’opposizione non violenta

“Ma se un uomo non ha più la forza di reclamare i propri diritti, allora sì che egli deve inevitabilmente perire. Meriteremmo di essere dispersi per il mondo, come polvere al vento, se non ci sollevassimo in questa ultima ora, ritrovando finalmente il coraggio che ci è mancato fino a oggi”

Appartenente al movimento contro il nazismo della “Rosa Bianca” e del “Gruppo studenti di Monaco”. Fu arrestato insieme a Christoph Probst e alla sorella Sophie (ugualmente ricordata al Giardino dei giusti rhodense), torturato, ghigliottinato nel cortile della prigione di Stadelheim a Monaco.

In caso di maltempo, la cerimonia si terrà all’Istituto Olivetti, in via dei Martiri della Libertà, 20.

