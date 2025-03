Il Comune di Rho presente a “Fa’ la cosa giusta!”

Terre di mezzo Editore ha presentato la nuova edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che per la prima volta si svolgerà nei padiglioni di Rho Fiera Milano. Il Comune di Rho sarà presente con uno stand insieme ai 400 espositori e sarà coinvolto in diversi eventi, con le sue scuole e le realtà del territorio che aderiscono ai progetti.

La collaborazione è frutto di un incontro avvenuto nelle scorse settimane con Miriam Giovanzana e Piero Magri, rispettivamente direttore editoriale e direttore generale di Terre di mezzo.

Grazie all’impegno dell’assessore al Turismo e vicesindaco Maria Rita Vergani il portale Visit Rho, realizzato dal Tourist Infopoint di piazza San Vittore, proporrà gli itinerari culturali pensati sul territorio e quelli a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei parchi e dei fontanili della zona. Obiettivo intercettare i tanti visitatori che si muovono a piedi o sulle due ruote, perché attratti dai Cammini che attraversano anche il territorio rhodense, come il Cammino di Sant’Agostino o della Rosa, che passa dal Santuario dell’Addolorata.

L’assessore alle Politiche sociali e alla Scuola, Paolo Bianchi, lavora al coinvolgimento di scolaresche e terzo settore, mentre l’assessore alla Legalità Nicola Violante, già presente lo scorso anno a “Fa’ la cosa giusta!” e artefice di questa collaborazione, interverrà sul tema del contrasto al gioco d’azzardo patologico in uno dei tanti momenti di approfondimento.

I dettagli sulla partecipazione rhodense verranno diffusi nei prossimi giorni.

“Aderiamo con favore a questa manifestazione, che rispecchia tutti i valori in cui crediamo – conferma il Sindaco Andrea Orlandi – Il filo rosso che lega i tanti incontri ha come tema “il gusto della fiducia”, ovvero la volontà di recuperare spazi di confronto e approfondimento per costruire una società più coesa e giusta per tutti. Questo ben si sposa con lo slogan della nostra Amministrazione comunale, ovvero “accorciamo le distanze”. Vogliamo favorire un clima di fiducia per garantire a ciascuno e alla collettività una vita migliore e siamo consapevoli che le piccole scelte dei singoli possano cambiare il mondo. Ben venga “Fa’ la cosa giusta!” e tutto quello che porta con sé”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia