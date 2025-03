A partire dal prossimo 12 marzo, prenderanno il via i lavori di sistemazione finale delle passerelle ciclopedonali di Paderno Dugnano, situate in località Palazzolo, a scavalco della ferrovia e del canale Villoresi.

Le opere riguarderanno il completo rivestimento delle passerelle appena ricostruite, l’installazione dei parapetti laterali lungo la pista ciclabile, il raccordo del percorso e la pavimentazione, oltre alla pulizia e sistemazione dell’area verde circostante.

Per consentire l’esecuzione di questi interventi, sarà necessario chiudere al traffico la tratta della strada alzaia della ciclovia Villoresi che va da via Castelletto, nel comune di Paderno Dugnano/via Milano nel comune di Limbiate, fino a via Pisacane, nel comune di Paderno Dugnano. La chiusura interesserà anche la scala di accesso all’alzaia in via Pisacane.

La chiusura della tratta resterà in vigore dal 12 marzo fino al termine dei lavori, previsto per un periodo di circa 4 mesi. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per i percorsi alternativi.

I lavori fanno parte di un progetto di miglioramento della ciclovia Villoresi e mirano a garantire una maggiore sicurezza e fruibilità per tutti gli utenti della pista ciclabile e pedonale.

https://www.cittametropolitana.mi.it

