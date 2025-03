“New Belle Époque”, il nuovo romanzo di Enzo Papetti

Dal 27 marzo sarà disponibile in libreria e nei principali store digitali “NEW BELLE ÉPOQUE” (Re Nudo Edizioni – 824 pp.), il nuovo romanzo dello scrittore e regista ENZO PAPETTI, un’opera letteraria che sperimenta ed esplora una nuova e rivoluzionaria frontiera della narrativa tradizionale, il crossnovel.

Il progetto parte dal presupposto che i primi 25 anni del Nuovo Millennio condividono con l’età della Belle Époque (periodo compreso tra il 1895 circa e il 1914) diversi aspetti, dalle repentine trasformazioni degli stili di vita alle complesse relazioni di potere tra le diverse potenze mondiali, dall’evoluzione del concetto di opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di benjaminiana memoria, alla digitalizzazione culminata nell’intelligenza artificiale.

In questo libro la carta abbraccia il digitale, trasformandosi in un’esperienza interattiva e multidisciplinare che, attraverso dei QR CODE e un dialogo con un chatbot (a cura di Francesco Bevivino), mescola scrittura, musica dei primi anni del secolo scorso rielaborata in chiave jazz (a cura di Roberto Cipelli), cinema (a cura di Roberto Minini Merot) e illustrazioni (a cura di Bella Mirella Beraha).

Questa nuova forma di narrazione esplora ciò che si nasconde dietro le parole, promettendo di espandere il modo di vivere la lettura.

«In New Belle Époque l’intreccio si regge su una struttura ciclica. Ogni capitolo si apre con la prima pagina di un giornale che riporta una notizia rilevante degli ultimi venti/trent’anni – spiega Enzo Papetti – Segue una proposta musicale, rivisitazione di un brano musicale d’inizio del secolo scorso, che ha lo scopo di accompagnare la lettura a mo’ di colonna sonora del testo. Un’illustrazione fa da pendant al palindromo con cui si apre il racconto mentre un episodio del film su cui sta lavorando uno dei personaggi introduce all’ultima pagina del capitolo dedicata a una chat dove il lettore è invitato a prolungare la narrazione oltre il testo e molto altro ancora».

Nel romanzo, formato da 16 capitoli, prende vita un racconto labirintico che affronta temi attuali con uno sguardo ironico e disincantato, tratto inconfondibile dell’autore. Un’ampia gamma di personaggi popola una trama ricca di colpi di scena. Il racconto si arricchisce coinvolgendo il lettore in un’avventura letteraria dove si mescolano riflessioni e provocazioni.

La trama intreccia le storie di diversi personaggi: un assicuratore truffaldino, due avvocati, un illustratore, quattro concorrenti in gara per il premio alla persona più fortunata dell’anno, un politico ambizioso, un commissario che indaga su un caso a lungo irrisolto e un giovane videomaker che prende a pretesto la storia d’amore di una ragazzina per trasformarla nella metafora sulla morte del cinema.

A guidare il lettore attraverso il racconto, i novelli Virgilio sono un’ombra e un piccione.

