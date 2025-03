Innovazione, verso la Milano Digital Week 2025. Le novità

Il Comune di Milano rinnova la collaborazione con TIG – The Innovation Group, tramite la sua società TIG Events, per la gestione della prossima Milano Digital Week, l’evento collettivo e diffuso promosso dall’Amministrazione sui temi dell’innovazione e della transizione digitale. La rassegna, giunta alla sua ottava edizione, si svolgerà dall’1 al 5 ottobre.

La cinque giorni nel 2024 ha visto la partecipazione di oltre 150 organizzatori, con più di 200 eventi su tutta la città e il coinvolgimento di oltre 40 partner tra istituzioni pubbliche, aziende private e associazioni.

La Milano Digital Week 2025 riprenderà il filone scelto nell’edizione precedente introducendo nuovi focus tematici, tra questi l’approccio del digitale applicato al mondo sportivo, in occasione delle future Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Rimangono invece invariati i track tematici che avevano distinto l’edizione precedente, rivolti sia ai cittadini che al mondo delle imprese: digitale per le imprese, formazione e lavoro, cittadinanza digitale, tecnologie, smart city e cultura.

I Knowledge Hub tornano al centro della scena nella Milano Digital Week 2025: spazi diffusi in tutta la città che ospiteranno incontri ed eventi suddivisi per aree tematiche, aperti a cittadini e imprese. MEET Digital Culture Centre, primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura digitale in Italia, sarà l’Hub Centrale dell’edizione 2025, accogliendo mostre, installazioni e conferenze all’interno dei suoi spazi innovativi e immersivi nel cuore di Porta Venezia.

“Avviamo il percorso che ci porterà all’edizione 2025 della Milano Digital Week, che ci auguriamo ancora più partecipata e coinvolgente delle precedenti – afferma Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano –. La forza della nostra rassegna continua ad essere la sua capacità di creare relazioni e partnership e di riunire istituzioni, atenei, associazioni, grandi player e startup nel racconto della città di oggi e nella riflessione sul suo futuro, sempre più legato all’innovazione e alle sue applicazioni. In collaborazione con Tig, con lo sguardo rivolto anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sapremo rinnovare la visione inclusiva della Mdw, una occasione preziosa di scambi e conoscenza per tutti”.

“Siamo lieti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Milano – afferma Pietro Cerretani, Ceo di TIG Events – per la gestione della Milano Digital Week. L’esperienza dello scorso anno ci ha permesso di allargare ancora di più i rapporti con istituzioni professionali, accademiche, culturali e d’impresa e siamo pronti a ripartire per allargare al 2025 l’idea di un progetto collettivo e distintivo, che diventi un motivo di crescita per le imprese e di formazione per i cittadini. Rinnoviamo l’obiettivo di costruire un palinsesto che sia diffuso sul territorio e accessibile a tutti, con una forza e visibilità distintiva garantita dalla nostra esperienza nel settore e le competenze interne che abbiamo sviluppato negli anni”

