Il Comune di Bollate informa i cittadini che sono stati riaperti i termini per aderire al servizio di raccolta a domicilio degli scarti vegetali, gestito da Gaia Servizi. Chi desidera usufruire di questa opportunità avrà tempo fino al 31 marzo 2025 per presentare la richiesta di abbonamento.

Si ricorda che l’adesione è riservata esclusivamente a chi sceglie la comodità del ritiro a domicilio degli scarti vegetali. In alternativa, i cittadini possono sempre conferire i rifiuti verdi presso la piattaforma ecologica comunale o smaltirli tramite auto compostaggio.

Ripassiamo le modalità per l’attivazione e le regole del nuovo servizio



Come funziona?



I cittadini interessati al servizio di ritiro a domicilio degli scarti vegetali dovranno sottoscrivere una convenzione con Gaia Servizi, ricevendo un bollino di attivazione dell’abbonamento che include anche il comodato d’uso obbligatorio del contenitore carrellato. Tale modalità prevede un contributo economico, ovviamente per i soli cittadini che chiederanno il servizio di ritiro a domicilio.

Come attivare il servizio

E’ necessario sottoscrivere la convenzione entro e non oltre il 31 marzo 2025 recandosi negli uffici di Gaia Servizi, in via Stelvio 38. Orari: da lunedì a venerdì dalle 08,30 alle 12,30; martedì anche dalle ore 14 alle ore 18. I contenitori saranno consegnati da Gaia Servizi direttamente al domicilio del cittadino che ha attivato il servizio.

Quanto costa il servizio?

Si deve distinguere tra case private e condomini.

Per case private e villette (monoutenze) sono disponibili contenitori da 240 o da 360 lt; il costo annuale del servizio per ogni contenitore è di 80 euro per il primo anno, comprensivo del comodato d’uso del contenitore, e 60 per gli anni successivi.

Ogni utente può richiedere fino a un massimo di tre contenitori.

Per condomini (multiutenze) sono disponibili contenitori da 1.100 litri; il costo annuale del servizio per ogni contenitore è di150 euro per il primo anno, comprensivo del comodato d’uso del contenitore, e di 80 per gli anni successivi.

Giorni e frequenza di raccolta

Lunedì per la zona A; mercoledì per la zona B, salvo diverse indicazioni. SOLO per il 2025 il servizio sarà attivo dall’1 aprile al 30 novembre, con ritiro una volta a settimana, ad eccezione delle festività infrasettimanali in cui, lo ricordiamo, non vanno esposti i rifiuti.

A partire dal 2026 il servizio partirà dall’1 marzo al 30 novembre, sempre con ritiro mono settimanale.

Modalità di esposizione

gli scarti vegetali vanno esposti a partire dalle ore 20 del giorno precedente la raccolta, all’interno dello specifico contenitore carrellato in dotazione. I rifiuti vegetali deposti all’esterno del contenitore (in fascine, in sacchi, di plastica o quant’altro) non verranno raccolti.

ATTENZIONE: possono attivare il servizio solo gli utenti in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI). Il servizio non può essere disattivato in corso d’anno e non sono previsti rimborsi anche nel caso di mancato utilizzo.

