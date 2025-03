Guidesi, il “solo elettrico”, assist incredibile alla Cina

“Un segnale nei confronti del settore Automotive e dei territori, ma serve molto altro“.

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e presidente dell’Automotive Alliance Regions (ARA), Guido Guidesi, torna sul Regolamento europeo in tema Automotive presentato ufficialmente mercoledì scorso dalla Commissione europea e lo fa davanti a una platea autorevole.

All’interno di Brescia ‘Futura Expo, economia per l’ambiente. Brixia Forum’, in corso nei padiglioni della Fiera, Guidesi ha convocato nel pomeriggio di ieri la Cabina Economica Nord-Ovest di cui fanno parte, oltre alla Lombardia, le regioni Piemonte e Liguria.

All’incontro erano presenti diverse realtà imprenditoriali lombarde, piemontesi e ligure del settore Automotive oltre a importanti personalità del comparto anche di livello europeo, come ad esempio Matthias Zink, presidente CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) e Petr Dolejsi, direttore Mobilità e Trasporto sostenibili di ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).

“È necessario cambiare ulteriormente il Regolamento – ha argomentato Guidesi – al fine di passare dalla continua citazione di ‘neutralità tecnologica’ alla sua applicazione. Il concetto del ‘solo elettrico’ lo consideriamo un assist incredibile ai cinesi”.

“Ringrazio – ha proseguito Guidesi – tutti coloro che in questi tre anni ci hanno supportato convintamente in una battaglia difficile di salvaguardia del settore Automotive. Un lavoro intenso e lungo che all’inizio ha dovuto scontrarsi anche con un irrazionale ‘pensiero unico’”.

“Questo lavoro di squadra – ha evidenziato Guidesi – deve continuare. La Commissione Europea ha fatto un passo avanti che però non basta a salvare l’industria dell’Automotive europea, per cui dobbiamo proseguire per trovare anche la necessaria maggioranza in Europa che ci consenta di correggere i clamorosi errori commessi“.

