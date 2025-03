Cosmesi, Assessore Mazzali: da Lombardia grido d’allarme

“Non possiamo accettare che una Direttiva europea penalizzi un comparto così strategico imponendo oneri sproporzionati, rischiando di comprometterne la crescita e l’innovazione”. Lo ha detto l’assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, in relazione alla Direttiva europea 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane, durante un incontro con esperti del settore e rappresentanti istituzionali, al quale hanno preso parte anche i senatori Renato Ancorotti e Sandro Sisler, per discutere l’impatto della normativa “che rischia di soffocare un’eccellenza del Made in Italy“.

“La Lombardia – ha spiegato l’assessore Mazzali – è il centro dell’industria cosmetica italiana, con oltre il 48% delle imprese del settore e il 70% del fatturato nazionale. Siamo davanti a una filiera che rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, un motore economico che contribuisce alla competitività del Made in Italy”.

“La sostenibilità ambientale – ha concluso – è una sfida che le nostre imprese stanno già affrontando con impegno e investimenti da decenni, ma non può essere imposta senza tenere conto della sostenibilità economica e sociale. Regione Lombardia sarà al fianco delle aziende e porterà la questione all’attenzione del Governo e dei rappresentanti italiani in Europa affinché venga trovata una soluzione equa e sostenibile per il nostro sistema produttivo”.

