In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Gruppo CAP, in programma come ogni anno il 22 marzo, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, conferma il suo impegno nella tutela della risorsa più preziosa del pianeta, con una settimana di iniziative dedicate ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e delle infrastrutture resilienti.

Quest’anno il focus globale è sulla conservazione dei ghiacciai, un tema che richiama l’urgenza di nuove strategie per la gestione dell’acqua in un contesto di cambiamento climatico.

Gli eventi di Gruppo CAP per la Giornata Mondiale dell’Acqua

Dal 18 al 21 marzo 2025, Gruppo CAP sarà protagonista di una serie di appuntamenti per sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sull’importanza della risorsa idrica.

Martedì 18 marzo

“Acque reflue: da rifiuto a opportunità” – Convegno Servizi a Rete

“Sustainable Water – Webinar sulla digitalizzazione della gestione idrica” – Webinar Fondazione per la Sostenibilità Digitale

Per maggiori informazioni:

Mercoledì, 19 marzo

“Business&Human Rights Accelerator” –Global Compact Network Italia

“Il futuro metropolitano tra campagna e città: ripartire dall’acqua” – MilanoSweek 2025

Giovedì, 20 marzo

“Economia circolare e transizione energetica” – Workshop coordinato dall’Università Bocconi durante l’evento “Ricerca e Sviluppo per la città del futuro” nell’ambito del Progetto MUSA

“Che acqua beviamo?” – Incontro aperto ai cittadini, Comune di Segrate

Venerdì, 21 marzo

“Water Safety Plan” – Formazione online IKN

Eventi Blu: gli appuntamenti pensati per i più piccoli

In vista della Giornata Mondiale dell’Acqua, Gruppo CAP ha messo a punto anche un ciclo di incontri online dedicati alle scuole del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’acqua.

Attraverso performance artistichee interventi di esperti, bambini e ragazzi potranno scoprire, in modo coinvolgente ed educativo, il valore della risorsa idrica e il suo legame con il cambiamento climatico.

Il programma prevede attività specifiche per ogni fascia d’età, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di II grado.

Per maggiori informazioni: segreteriascuole@lalumaca.org

https://www.gruppocap.it

