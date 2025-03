Giorgia: raddoppiano alcune date del suo tour

Continua il successo del tour di GIORGIA che quest’estate la vedrà protagonista di location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e da novembre nei principali palasport italiani.

Dopo i due sold out alle Terme di Caracalla di Roma, il doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, il sold out e il raddoppio alla Reggia di Caserta e il sold out all’Unipol Forum di Milano, registra il sold out anche il Palaflorio di Bari.

Raddoppia anche la data di Roma, il 19 e il 22 dicembre al Palazzo dello Sport.

A grande richiesta gli appuntamenti live di Giorgia proseguono anche nel 2026 con i raddoppi delle date di Bologna, Milano e Firenze, il 21 marzo all’Unipol Arena di Bologna, il 23 marzo all’Unipol Forum di Milano e il 28 marzo al Mandela Forum di Firenze.

I biglietti per le nuove sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 17 marzo, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

