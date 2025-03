Dialogo tra Moni Ovadia e Gianni Vacchelli al Civico di Rho

Un Teatro Civico di Rho colmo di cittadini ha accolto mercoledì 26 marzo l’artista di origine ebraica Moni Ovadia e il professor Gianni Vacchelli, docente e scrittore che i rhodensi ben conoscono per i tanti incontri culturali animati a Villa Burba. Nella serata della rassegna “Riflessioni”, sul tema “Palestina: parole di verità”, è emerso un forte richiamo alla responsabilità personale di ciascuno e alla urgenza di un “risveglio interiore e sociale”.

La serata, moderata da Angela Grassi, si è aperta con il saluto dell’assessora alla Cultura Valentina Giro, che ha inquadrato l’evento in una serie di iniziative che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da mesi sul tema della pace: “Da quando abbiamo fissato questa data, 4 mesi fa, sono successe tante cose: una tregua che sembrava uno spiraglio di pace, il rilascio degli ostaggi, la rottura della tregua e la ripresa dei bombardamenti, con un bilancio di vittime devastante. Perché parlare di Palestina? Riprendo le parole dell’israeliano Yuval Ambraham, uno dei quattro autori del film “No other land” premiato anche agli Oscar.

Lui dice “Abbiamo fatto questo film, palestinesi e israeliani, perché insieme possiamo essere una voce forte. Quando vedo Basel, vedo mio fratello, ma viviamo in un regime in cui io sono libero e lui non lo è. C’è una soluzione politica che non prevede la supremazia etnica, che può riconoscere i diritti di tutti. Siamo tutti interconnessi, la mia gente è al sicuro solo se la sua gente è al sicuro e libera. Non è troppo tardi. Portando la storia dei villaggi della Cisgiordania in tutto il mondo non abbiamo voluto suscitare dolore o pietà, ma spingere le persone a fare qualcosa ed esortarle a unirsi alla lotta contro le ingiustizie”. Ecco, siamo qui per riflettere, per cercare di capire cosa stia accadendo, per rilanciare la battaglia dei diritti. Bello vedere il Teatro pieno di persone per un confronto aperto e condiviso”.

Quindi la parola è passata a Moni Ovadia, ebreo fortemente legato alle proprie radici: “Io non sono uno studioso ma un attivista per i diritti sociali. Quello che il popolo palestinese sta subendo da decenni è un genocidio – ha esordito– Non lo dico io, lo dice Amos Goldberg, professore di Storia dell’Olocausto presso il Dipartimento di Storia Ebraica dell’Università Ebraic a di Gerusalemme.

Lui dice: “Gli obiettivi militari sono quasi incidentali mentre uccidono civili e ogni palestinese a Gaza è un obiettivo da uccidere. E’ in corso un meccanismo di negazione di quanto accade: distruzione, sfollamenti, cancellazione di istituzioni culturali e religiose, disumanizzazione. Un deliberato annientamento di una collettività”. Cerchiamo di capire cosa sia il sionismo, che non è ebraismo.

A mio parere il sionismo è una ideologia colonialista e criminale, perché nasce con l’intento di dare un paese agli ebrei che non ne avevano uno e subivano persecuzioni. L’idea della Palestina prevalse per la presenza dei riferimenti biblici. Lo slogan ai tempi del mandato britannico fu “una terra senza popolo per un popolo senza terra” ma in Palestina un popolo c’era, il colonialismo occidentale non lo volle vedere.

Il colonialismo è il più grande crimine nella storia dell’umanità. E’ passato il concetto di terra nullius: non perché non ci fosse nessuno, ma perché quegli uomini non contavano per il colonialismo. Una soluzione ci sarebbe, uno stato binazionale, anzi plurinazionale per tutti gli abitanti di quella terra ma gli israeliani non l’hanno mai preso in considerazione.

Anche l’Europa continua a parlare di due popoli in due Stati, ma la colonizzazione non è mai finita e il sionismo revisionista da cui viene Netanyahu vuole togliere più terra possibile ai palestinesi”.

