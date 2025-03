Party Senza Barriere festeggia i suoi primi dieci anni

Party senza Barriere, il progetto dedicato al tempo libero delle persone con disabilità, spegne le sue prime dieci candeline e propone una giornata di attività aperte a tutti. L’appuntamento è per sabato 5 aprile, in Villa Burba a Rho. La partecipazione ai diversi momenti della giornata è gratuita.

Si parte al mattino, alle 9.30, con l’inaugurazione dell’automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità concesso in comodato d’uso gratuito da PMG Italia Società Benefit, nell’ambito del progetto Città ad impatto positivo, grazie agli imprenditori sostenitori rhodensi.

Alle 10.30 si apriranno i lavori del convegno Parole Senza Barriere, un incontro dedicato all’importanza e al senso delle parole utilizzate per parlare di disabilità. Il convegno sarà anche l’occasione per ripercorre la storia di Party Senza Barriere attraverso i ricordi delle persone che hanno contribuito a dar vita al progetto e lo hanno accompagnato in questi anni.

Questo il programma

10.30 – 10.45 – “Un po’ di storia…”, con Selene Fiale, assistente sociale ed educatrice – Coop. Serena, coordinatrice del progetto Party Senza Barriere

10.45 – 11.15 – Intervento di Paolo Bianchi, assessore con delega alle Politiche Sociali e alla Disabilità per il Comune di Rho; Paolo Oltolina, presidente del CdA di SER.CO.P.; Guido Ciceri, direttore generale di SER.CO.P. Modera Luca Bianchi, assistente sociale Area Disabilità SER.CO.P.

11.15 – 12.00 – “Solo parole?”. Intervengono Giovanni Merlo, direttore di Ledha – Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità; don Mauro Santoro, alla guida della Consulta diocesana sulla disabilità “O tutti o nessuno”. Modera Marco Zanisi, educatore e pedagogista, presidente della cooperativa Serena.

12.00 – 12.50 – “Le parole del territorio”

Viaggio (Fondazione Dopo di Noi, Cornaredo)

Pensiero (Coop. Intrecci, Rho)

Muoversi (Coop. Serena, Lainate)

Diventare (IC Olivetti-Puecher – Rho)

Spazio e Tempo (Polisportiva San Carlo, Rho)

Modera: Danilo Giansanti, Coordinatore CSS Casa Simona, coop. Intrecci

12.50 – 13.00 – Conclusioni

Il pomeriggio, a partire dalle 15:00, sarà animato da una serie di laboratori proposti da cooperative e associazioni del territorio: pittura, danza, bocce inclusive, recitazione, etc.

Per tutte le info è possibile consultare il sito www.sercop.it o la pagina Facebook facebook.com/ PartySenzaBarriere. Le iniziative della giornata sono gratuite ma è consigliata l’iscrizione compilando il form al link https://forms.gle/ XMjscBJ4CZoNKBXP7 o chiamando il numero 333 4770981.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia