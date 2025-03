Bandiere a mezz’asta per commemorare la Giornata Nazionale per le vittime del Covid-19.

In occasione della commemorazione nazionale, martedì 18 marzo, l’Amministrazione comunale ha aderito alla richiesta della Prefettura di ricordare tutte le vittime.

Per non dimenticare i morti e le difficoltà di un periodo non così lontano.

www.comune.bollate.mi.it

