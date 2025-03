Milano Design Week: il dj Luciano, ai Magazzini Generali

Venerdì 11 aprile 2025, in occasione della Milano Design Week, salirà sul palco dei Magazzini Generali in via Pietrasanta 16, il dj e produttore Luciano.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle ore 06.00.

Con una carriera di oltre venti anni e vincitore di 10 DJ Awards, Luciano è uno dei pionieri della micro-house. La sua irresistibile combinazione tra techno e ritmi latini, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un’icona internazionale.

Luciano, nome d’arte di Lucien Nicolet, è nato in Svizzera e cresciuto in Cile, si è innamorato della musica techno dopo aver scoperto la musica elettronica di Detroit che lo ha portato ad esplorare nuove dimensioni sonore.

L’artista, nel corso degli anni, è diventato una figura di spicco della scena elettronica che ha saputo ridefinire i generi house e techno con un approccio personale e innovativo. La sua musica è un ponte tra culture diverse, che mescola l’energia latina con la precisione europea in un insieme di suoni sempre diversi capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori.

