I Vigili del Fuoco sono entrati in azione alle quattro di stamattina per un incendio scoppiato all’interno della piattaforma ecologica A2A di Buccinasco in via Volta.

A prendere fuoco materiale cartaceo e cartone pressato.

Sei i mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Milano che hanno circoscritto le fiamme.

Sul posto carabinieri e ATS per i necessari rilievi.

Non si registrano feriti o persone coinvolte

