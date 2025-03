Si è svolta ieri, 13 marzo presso la Sala Consiliare della Città Metropolitana di Milano in Via Vivaio 1, la Conferenza Locale del Trasporto Pubblico.

Nota del consigliere delegato Marco Griguolo :

“Oggi ho partecipato all’assemblea dei soci dell’Agenzia di bacino dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Ho rappresentato le criticità e i problemi che i sindaci dei 133 Comuni della nostra area metropolitana quotidianamente mi espongono.

Nei numerosi tavoli che ho convocato in questi mesi ho registrato il disagio dei tanti amministratori e mi sono impegnato a portare presso gli enti sovraordinati le loro istanze ma anche a individuare alcune soluzioni condivise per migliorare il trasporto pubblico locale.

Ho rilanciato una serie di proposte che se fatte proprie della Regione e del Governo permetterebbero di avere risultati positivi al nostro territorio, che non dimentichiamo rimane il più dinamico e attrattivo del Paese.

In primo luogo il Governo e la Regione Lombardia devono stanziare maggiori risorse per il Trasporto Pubblico Locale, ma non basta, oggi il reperimento di autisti sul mercato è particolarmente difficile. Affitti calmierati per gli autisti e procedure semplificate, quindi più semplici anche con un piccolo intervento sul decreto flussi, per l’assunzione di autisti di nazionalità straniera aventi i requisiti. Sarebbe un primo, piccolo, ma significativo segnale di inversione di rotta”.

Marco Griguolo, consigliere delegato alla Mobilità della Città metropolitana.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia