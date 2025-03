Morta una donna di 93 anni in un parcheggio a Milano

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 21 in un parcheggio automatizzato in via Santa Sofia 8 a Milano per estrarre il corpo senza vita di una donna.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un’anziana di 93 anni originaria di Roma, sarebbe rimasta schiacciata tra il vano ascensore e il punto dove aveva sistemato in precedenza la propria vettura.

Sull’esatta dinamica che ha portato alla morte della donna sono al lavoro magistratura e polizia di stato.

Ad estrarre il corpo i Vigili del fuoco del Distaccamento di via Darwin.

