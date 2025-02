Snowland music festival 2025 con Oliver Heldens

SNOWLAND MUSIC FESTIVAL, in programma dal 24 al 26 aprile 2025 nella splendida cornice di Livigno (SO), annuncia la partecipazione di Oliver Heldens, dj conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, come terzo headliner.

L’artista si unirà all’icona della musica elettronica Afrojack e alla dj di fama internazionale Stella Bossi, headliners già annunciati nelle scorse settimane. Ad arricchire la line up anche EDMMARO e Juicy M.

Oliver Heldens ha trasformato con successo la sua carriera nella dance mainstream nel progetto techno HI-LO, guadagnandosi il rispetto della scena underground. Le sue tracce “Zeus” e “Kronos” sono state tra le più suonate del 2020, rendendolo il produttore più supportato su 1001tracklists. Ha suonato nei maggiori festival musicali, tra cui Ultra, EDC e Tomorrowland, e ha collaborato con artisti di punta come Adam Beyer, Reinier Zonneveld, Carl Cox e Amelie Lens. Nel 2023 ha lanciato l’etichetta HILOMATIK, consolidando il suo ruolo nella techno con uscite di successo nel 2024, tra cui “GENESIS EP” e “LIFT ME UP”.

SNOWLAND MUSIC FESTIVAL è un evento unico in Italia, che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale.

A ospitare l’edizione 2025 di SNOWLAND MUSIC FESTIVAL sarà nuovamente Livigno, tra le mete sciistiche italiane più rinomate. Il perfetto cocktail tra bellezza del paesaggio alpino, piste innevate, snowpark, shopping e gastronomia.

SNOWLAND MUSIC FESTIVAL è un evento in partnership tra Bivio Life, NAMELESS FESTIVAL e Livigno.

Info e biglietti :

www.snowland.it

www.ciaotickets.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia