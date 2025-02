“Bacio di Giuda”, è il secondo singolo della giovanissima cantante umbra.

Da una parte l’amore incondizionato, dall’altra un cuore di plastica: è il racconto di una relazione in cui il tradimento è rappresentato dal “Bacio di giuda” (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italia), secondo singolo di Anastasia, classe 2006, che segue il brano di esordio “Nuda” (GUARDA VIDEOCLIP), disponibile in tutte le piattaforme digitali.

“Bacio di Giuda”, scritto da Anastasia Almo e Emanuele Sciarra (che ha prodotto il brano con Diego Calvetti), descrive una relazione in cui non si è sinceri con se stessi, un momento in cui siamo traditori di noi stessi.

Anastasia inizia nel 2020 a scrivere i primi pezzi inediti, che l’hanno portata, grazie ad una borsa di studio, a partecipare al corso “autori” del CET, Scuola di Mogol.

Il 6 dicembre è uscito il suo primo singolo “Nuda” prodotto dall’etichetta Apollo Records

