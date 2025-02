Il Consiglio Migranti compie vent’anni e cerca volontari

Consiglio Migranti, sorto nel 2005 ai tempi dell’Amministrazione guidata dall’allora Sindaco Paola Pessina, compie vent’anni. Li festeggia con una iniziativa prevista la sera di domenica 23 febbraio 2025 all’Auditorium di via Meda e cerca nuovi volontari per proseguire le tante iniziative avviate e guardare al futuro.

Emanazione del Comune di Rho, Il Consiglio accorpa migranti che in città hanno scelto di impegnarsi al servizio delle persone giunte qui da diversi Paesi del mondo ma anche dei rhodensi stessi. A presiedere il Consiglio, ormai da 14 anni è Angela Kilat, ucraina di origine, che nel corso del tempo ha acquisito la cittadinanza italiana di cui va molto fiera.

“Abbiamo avviato azioni di sostegno con diverse iniziative, dalle lezioni di italiano all’aiuto per predisporre il curriculum vitae e cercare lavoro o per attivare le procedure per ottenere le cure sanitarie. Abbiamo un mercatino per distribuire vestiti e giocattoli e forniamo supporto per chi ha necessità nell’acquisto di farmaci o beni essenziali – racconta Angela Kilat – Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, tre anni fa, e sono arrivati qui tanti profughi, abbiamo realizzato corsi di lingue e altre forme di aiuto per consentire loro di inserirsi sul territorio. Io stessa in passato ho sperimentato l’utilità della scuola di italiano per stranieri, oggi forniamo anche aiuto legale, per i servizi sanitari e altro ancora”.

Le offerte raccolte attraverso numerose iniziative hanno permesso di aiutare famiglie di varie nazionalità e anche italiani in stato di necessità. Proseguono gli eventi pensati per far interagire culture diverse a partire dai laboratori per i più piccoli. Lo Spazio Bimbi, nato per consentire alle mamme prive di supporti familiari di affidare temporaneamente ad altre i propri figli per poter compiere alcune commissioni, sta evolvendo verso nuove proposte interculturali. Il Consiglio Migranti, poi, predispone corsi di disegno, canto, teatro e percorso di conoscenza della città e del territorio per favorire piena inclusione.

Il Consiglio, che coinvolte persone giunte qui da Argentina, Perù, El Salvador, Ucraina e Moldavia, si basa sull’impegno volontario. Oggi cerca nuovi volontari, per favorire il ricambio generazionale e avviare nuove proposte. Il nucleo storico non si chiama fuori ma c’è bisogno di aiuti e soprattutto di giovani, anche italiani.

Occasione per parlarne sarà lo spettacolo “La vita l’è bela_a parlare coi limoni” previsto la sera di domenica 23 febbraio all’Auditorium di via Meda con inizio alle ore 21. Interverrà uno dei gruppi che hanno aderito all’ultimo festival delle culture, ovvero la Banda dei sindaci “Gente in comune”. Nella stessa sera l’Associazione culturale Oasi, che collabora costantemente con il Consiglio Migranti, festeggerà i primi dieci anni di storia. Ingresso con offerta libera.

“E’ davvero tanto il lavoro svolto dal Consiglio Migranti, che è un organismo istituzionale importante per il nostro Comune, perché permette ai cittadini stranieri di partecipare tramite i suoi rappresentanti alla vita Amministrativa della città – spiega l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi – Siamo lieti di questo compleanno e ci uniamo nell’appello in cerca di volontari, per garantire un futuro a questo importante percorso di inclusione sociale

