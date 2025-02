Sam Fender ha pubblicato il suo attesissimo terzo album in studio, People Watching (in Italia per EMI Records Italy/Universal Music Italia).

Sam ha prodotto il disco insieme ai compagni di band Dean Thompson e Joe Atkinson nell’arco di due anni, lavorando prima a Londra nel 2023 con il produttore Markus Dravs e poi all’inizio di quest’anno a Los Angeles con Adam Granduciel dei The War on Drugs, un musicista per il quale Sam nutre da tempo una forte ammirazione.

Se Seventeen Going Under è stato il disco “ di formazione” di Sam, “People Watching” è il suo prossimo passo in avanti: storie colorate di personaggi di tutti i giorni che vivono le loro vite quotidiane, ma spesso straordinarie.

Le canzoni di questo terzo album sono state pensate dall’artista un po’ di tempo fa, alcune erano già registrate prima di lavorare ufficialmente a questo progetto, ma concedersi un po’ di tempo per riflettere ha dato all’artista una prospettiva diversa su ciò che voleva trasmettere con le canzoni, al momento in cui si trovava nella sua vita: alla soglia dei 30 anni, guardando il passato alle spalle e al futuro che incombeva.

Come sempre, i pensieri di Fender rimandavano sempre a casa sua, a North Shields, alla comunità e alle persone che lo hanno reso ciò che è. Dividendo il suo tempo tra la capitale e Newcastle, non ha mai avuto dubbi su quale sia il posto da chiamare casa.

La fotografia di copertina dell’album (sotto) è stata scattata dalla famosa fotografa di documentari sociali Tish Murtha, che è cresciuta a South Shields e ha documentato le comunità emarginate e la vita della classe operaia a Newcastle upon Tyne.

Le osservazioni di Sam Fender sulla vita così come la vive lo hanno già portato a diventare headliner dei festival estivi (Reading & Leeds, Boardmasters), a fare il tutto esaurito negli stadi e a diventare un nome noto.

Con il tutto esaurito del suo tour nelle arene del Regno Unito il mese prossimo (oltre 140.000 biglietti venduti), Sam compie un altro poderoso balzo in avanti verso il futuro.

Il 13 marzo l’artista farà tappa anche in Italia a Bergamo alla ChorusLife Arena.

L’album in formato fisico è disponibile qui. L’album è disponibile in formato fisico CD e LP Standard. In esclusiva per lo shop di Universal Music Italia, sono disponibili LP colorato, la musicassetta e il 7’’ del singolo “People Watching”.

Album Tracklist :

People Watching

Nostalgia’s Lie

Chin Up

Wild Long Lie

Arm’s Length

Crumbling Empire

Little Bit Closer

Rein Me In

TV Dinner

Something Heavy

Remember My Name

