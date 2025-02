Dati alla mano, negli ultimi anni stiamo assistendo a una crescita esponenziale dei giochi in scatola, di carte e di ruolo.

Icone pop come il Monopoly – che giusto quest’anno compie 90 anni – hanno fatto la storia e continuano a contribuire notevolmente alla diffusione della cultura del gioco, esattamente come fa Assogiocattoli con la Campagna Istituzionale Gioco per sempre, che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare il valore educativo, sociale e pedagogico che il gioco ricopre nella vita di tutti i giorni.

Ed è per questo che WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, omaggerà il mondo del gioco e dei giocattoli con una mostra che si articola in due momenti.

La prima parte, dal titolo “Giochi sul tavolo. Storia e mito del gioco da tavolo dal 2500 a.C. a… domani”, aperta al pubblico dal 1° marzo al 19 aprile, sarà interamente dedicata al gioco da tavolo, forma d’intrattenimento dalle radici antichissime che negli ultimi anni ha guadagnato una popolarità incredibile.

LA STORIA E IL MITO DEL GIOCO DA TAVOLO SI METTONO IN MOSTRA

1° MARZO – 19 APRILE 2025

WOW SPAZIO FUMETTO

Museo del Fumetto di Milano – Viale Campania, 12

http://www.museowow.it

