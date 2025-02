Il 28 febbraio, a 25 anni di distanza dalla sua pubblicazione, esce in vinile in edizione limitata nelle varianti silver e blue and purple marble “STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS”, il quarto album in studio degli OASIS.

È attivo il pre-order: https://bio.to/Oasis_SOTSOG25.

E’ online su YouTube il lyric video del singolo “Go Let It Out”: https://shorturl.at/IMFEW.

L’uscita dell’album segnò l’inizio di una nuova era per la band.

“Go Let It Out” fu la prima pubblicazione dell’etichetta di Noel e Liam Gallagher, Big Brother Recordings Ltd, fondata nel gennaio 2000 in seguito alla chiusura improvvisa dell’etichetta britannica degli Oasis, Creation Records.

Fondata da Noel e Liam insieme al loro management e interamente autofinanziata, Big Brother era l’unica vera opzione per una delle band più indipendenti del Regno Unito.

Nei 25 anni dalla sua nascita Big Brother ha pubblicato 10 album alla #1 delle classifiche e ha totalizzato oltre 15 miliardi di stream in tutto il mondo. L’etichetta inoltre possiede i diritti del catalogo della band.

“Standing On The Shoulder Of Giants” ha un’ulteriore rilevanza nella discografia della band perché fu il primo loro album pubblicato dopo il cambio della formazione originale.

Gem Archer e Andy Bell subentrarono rispettivamente alla chitarra e al basso per le attività live dell’album, in seguito alla partenza di Paul “Bonehead” Arthurs e Paul “Guigsy” McGuigan.

Importante per il processo di registrazione fu anche Mark “Spike” Stent, che assunse il ruolo di produttore accanto a Noel.

TRACKLIST:

Fuckin’ In the Bushes Go Let It Out Who Feels Love? Put Yer Money Where Yer Mouth Is Little James Gas Panic! Where Did It All Go Wrong? Sunday Morning Call I Can See A Liar Roll It Over

