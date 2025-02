Mostra: “Schermi d’Arte. Il paravento da oggetto a favola”

Il paravento, che LeCorbusier definiva un separatore mobile di spazi interni di una unità abitativa, diviene protagonista assoluto nella mostra itinerante “Schermi d’Arte- Il paravento da oggetto a favola”, che trasforma il paravento da oggetto di utilità quotidiana a luogo di pensiero attraverso l’opera di 23 artisti tra scultori, pittori, poeti e designer, appartenenti a generazioni diverse e differenti fra di loro per pensiero e formazione artistico-culturale.

L’esposizione, ideata e progettata da Gabriella Brembati, direttrice di Spazio Arte Scoglio di Quarto, con la curatela del critico e storico dell’arte Alberto Barranco di Valdivieso, dopo essere stata presentata a Villa Borri Manzoli a Corbetta e da Colleoni Proposte d’Arte a Bergamo, arriva alla Galleria Virgilio Guidi di Cascina Roma a San Donato Milanese dal 15 febbraio al 16 marzo 2025.

Tradizionalmente utilizzato per separare ambienti o proteggere dalla vista, Il paravento ha acquisito nel tempo una grande rilevanza come oggetto d’arte, grazie alla sua doppia anima funzionale ed estetica.

Le 23 opere esposte, una per ogni artista, non sempre rispettano la forma canonica del paravento ed esplorano il concetto di schermo in senso poetico e interpretativo, trasformando l’oggetto funzionale in materia psichica, ossia in uno spazio di pensiero e libera espressione, svincolato da qualsiasi utilità pratica.

Spazio Espositivo Cascina Roma

Galleria Virgilio Guidi

Piazza delle Arti

San Donato Milanese

15 febbraio – 16 marzo 2025

Orari di apertura al pubblico

Da lunedì a venerdì 09.00-18.30

Sabato 09.00-12.30 / 14.30-18.30

Domenica 10.00-12.30 / 15.00-19.00

https://cascinaromafotografia.it

