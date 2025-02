Il Comune informa che è online l’Avviso pubblico per assegnazione dello spazio chiamato casa della Legalità situato in via Monte Grappa 2.

La domanda partecipazione da parte associazioni che operano sulle tematiche della legalità entro lunedì 17 marzo 2025.

Per saperne di più, e scaricare la documentazione, clicca qui Avviso pubblico per assegnazione spazio via Monte Grappa n. 2″Casa della Legalità” – Comune di Bollate

