Welcome to Il Libro Possibile 2025: la XXIV edizione del festival letterario made in Puglia varca i confini nazionali e debutta a Londra per la sua prima, attesissima tappa internazionale.

Dall’ 11 al 13 marzo 2025 , Il Libro Possibile (#iLP25), in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Londra, porterà nella capitale britannica un programma straordinario con grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia e della divulgazione scientifica europea.

Dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, il festival diretto da Rosella Santoro si proietta sulla scena editoriale globale, scegliendo la vibrante capitale britannica come terza piazza di dialogo e scambio culturale, dove accogliere on stage i protagonisti della nuova tappa Oltremanica: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing, Michele Masneri.

Il Libro Possibile a Londra avrà un doppio palcoscenico per un unico grande spettacolo della cultura nel cuore pulsante della City:

alla London Book Fair (Olympia Exhibition Centre), al centro dell’editoria mondiale, il Padiglione Italia accoglierà #iLP25 Media Corner , un hub dinamico e aperto al pubblico per assistere a interviste esclusive con autori,editori e protagonisti del mondo culturale. Ci saranno collegamenti in diretta con l’Italia grazie agli storici media partnerradio-televisivi #iLP25 .

(Olympia Exhibition Centre), al centro dell’editoria mondiale, il accoglierà , un hub dinamico e aperto al pubblico per assistere a interviste esclusive con autori,editori e protagonisti del mondo culturale. Ci saranno collegamenti in diretta con l’Italia grazie agli storici media partnerradio-televisivi . all’Istituto Italiano di Cultura (Belgrave Square): ogni sera, dalle ore 18:00 alle 21:30 , nelle sale della prestigiosa sede istituzionale si svolgono gli incontri pubblici con gliautori best seller annunciati in cartellone, riproponendo il format che ha reso celebri le serate estive di Polignano a mare e Vieste.

Con la tappa londinese, Il Libro Possibile si conferma un modello culturale senza confini capace di unire letteratura, territori e visioni globali, dal Mediterraneo fin Oltremanica.

https://libropossibile.com

