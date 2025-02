Bollate: Eventi in biblioteca dal 22 al 28 febbraio 2025

Si torna in Biblioteca con diversi appuntamenti culturali. Ecco cosa prevede il programma per il periodo dal 22 al 28 febbraio 2025.

Sabato 22 febbraio ore 10,30

Metti un sabato in biblioteca

Letture per genitori e nonni …accompagnati da un bambino!

Tre incontri nella Biblioteca Comunale di Cassina Nuova, via Pace 1, a cura dei volontari della biblioteca.

Le altre date: 8 e 22 marzo

Ingresso libero senza prenotazione, dai 4 agli 8 anni.

Per informazioni: Tel . 02/3511824 Email: biblioteca.cassina@csbno.net

Sabato 22 febbraio ore 16

Presentazione del libro “Comprendere e parafrasare”

Evento a cura degli autori Gabriele Baldassarri e Alessandro Guardigli.

Introduce: Alberto Grassi.

Interviene: Sandra Carapezza

“Fare la parafrasi” è un esercizio poco amato dagli studenti, che spesso non ne capiscono il senso.

Eppure ci sono delle ragioni per cui è praticato ancora oggi. La prima è che qualunque discorso su un testo richiede di avere capito cosa vuole dire.

Questo non è così semplice come può sembrare, a causa della distanza sempre più ampia che separa i lettori di oggi dalla lingua letteraria.

L’immenso patrimonio della nostra letteratura rischia di non essere più apprezzato nella sua veste autentica. Fare la parafrasi significa essere in grado di comprendere e al tempo stesso di rendere in italiano attuale questo patrimonio, e dunque permettere che resti viva



Gli autori

Gabriele Baldassari insegna Letteratura italiana alla Statale di Milano. Ha curato con Guglielmo Barucci, Antologia della letteratura italiana. Dalla Scuola siciliana a Alessandro Manzoni (2022), e ha pubblicato Comprendere e parafrasare (con A. Guardigli, 2024).

Alessandro Guardigli insegna italiano in un liceo scientifico e tiene corsi di comprensione del testo all’Unversità degli Studi di Milano. Ha pubblicato Comprendere e parafrasare (con G. Baldassari, 2024).

Ingresso libero.

Venerdì 28 febbraio ore 10-12

Informatica del quotidiano. Usare smartphone e tablet, I parte

Al via il primo di quattro laboratori in Biblioteca, organizzati in Corso in collaborazione con l’Azienda speciale CSBNO e rivolti a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze fondamentali per usare gli strumenti digitali in modo semplice.

I partecipanti potranno portare i propri dispositivi per meglio seguire gli incontri. Docente: Roberto Ranzani.

Ecco le altre date

• 7 marzo: Usare smartphone e tablet – seconda parte

• 21 marzo: la sicurezza informatica

• 28 marzo: L’intelligenza artificiale e chatgpt

Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti.

www.comune.bollate.mi.it

