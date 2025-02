Aperta la fase del confronto e delle osservazioni da parte dei portatori di interesse

Progettare insieme il futuro del territorio. Con questo obiettivo la Città metropolitana di Milano ha aperto, con il Forum metropolitano di giovedì 27 febbraio, la fase delle osservazioni da parte di enti pubblici e zone omogenee, autonomie funzionali, corpi intermedi, forze economiche e sociali, associazioni e del terzo settore, al fine di definire il Piano strategico 2025-2027.

Il vicesindaco Francesco Vassallo e il Segretario e Direttore generale Antonio Sebastiano Purcaro hanno dialogato con una cinquantina di stakeholders del territorio, aprendo così la fase del confronto che porterà alla versione finale del Piano strategico 2025-27.

Il progetto di Piano illustrato durante il Forum, inoltre, sarà oggetto di confronto con la Regione Lombardia in sede di Conferenza Permanente Regione – Città Metropolitana.

Una visione del futuro del territorio che si pone in sostanziale continuità con il precedente strumento di programmazione strategica, in coerenza con le missioni del PNRR in fase di attuazione.

Cinque i pilastri su cui si è progettato il piano:

sostenibilità;

attrattività;

inclusione;

prossimità;

connettività.

Sei gli obiettivi strategici/missioni su cui snodare il Piano strategico e le proposte di azione:

digitalizzazione; transizione ecologica; mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione;

Dieci i driver, cioè i filoni di lavoro prioritari, per attuarli:

CAMPUS METROPOLITANO SMART: Città metropolitana e Comuni per lo sviluppo di servizi digitali innovativi;

POLITICHE VERDI E BLU: Città metropolitana per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente;

SUSTAIN – ABILITY: Città metropolitana a sostegno della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;

METABOLISMO CIRCOLARE METROPOLITANO: Città metropolitana per il governo della filiera dei rifiuti e la gestione integrata del ciclo delle acque;

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ: Città metropolitana interconnessa e multimodale;

TRA PRODUZIONE E LOGISTICA: Città metropolitana per il governo degli spazi della produzione e della logistica;

SCUOLE AVAMPOSTO DI COMUNITÀ: Città metropolitana per trasformare le scuole in capitali dei quartieri;

IL LAVORO AL LAVORO: Città metropolitana per la promozione della formazione e dei servizi al lavoro;

RI – GENERATION HOUSING: Città metropolitana per la riqualificazione di edifici e spazi sottoutilizzati o degradati;

SISTEMA SALUTE TERRITORIO: Città metropolitana per l’integrazione tra servizi sanitari di prossimità e servizi sociali.

“Siamo fortemente convinti dell’importanza del dialogo coi portatori di interesse del territorio affinché il Piano strategico metropolitano 2025-27 possa recepire suggerimenti e indicazioni concrete del territorio – afferma Francesco Vassallo, vicesindaco della Città metropolitana di Milano –. Questo documento è il più importante del nostro ente e rappresenta un’occasione per definire e orientare le politiche di area vasta, sulla base di una visione condivisa. E’ fondamentale condividere le azioni, sulla scia dell’esperienza positiva del PNRR che ci ha permesso, insieme, di portare a casa importanti finanziamenti grazie proprio alla sinergia tra enti locali e non solo. Un modello da seguire per conseguire risultati sempre più ambiziosi”.

