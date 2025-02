Fabri Fibra: torna dal vivo con il “Festival Tour 2025”

Dopo quasi un anno dal suo ultimo singolo “IN ITALIA 2024” e più di due anni dall’ultimo live, FABRI FIBRA torna con un grande annuncio: il ritorno sul palco con il FESTIVAL TOUR 2025, una serie di date che porteranno FABRI FIBRA sul palco per tutta l’estate dei principali festival italiani.

Ad aprire e chiudere il tour due appuntamenti unici: il 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti per le date di ROMA e MILANO sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/fabri-fibra-festival-tour-2025.

Queste le date del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:



7 luglio ROMA Circo Massimo

10 luglio BOLOGNA Sequoie Music Park

14 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival

25 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

26 luglio ESTE (PD) Este Music Festival

29 luglio MAJANO (UD) Festival Di Majano

10 agosto PESCARA Zoo Music Fest

21 agosto CATANIA Sotto Il Vulcano Fest

29 agosto CATTOLICA (RN) Arena Della Regina

30 settembre MILANO Unipol Forum

