In occasione del Festival di Sanremo 2025, Filling the Music, il coro pop che sta conquistando il web, celebrerà i 75 anni del Festival con un medley della durata di circa un’ora che riunisce i 75 ritornelli delle canzoni vincitrici del Festival dal 1951 a oggi.

Formato da bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, il gruppo si esibirà venerdì 14 febbraio e sabato 15 febbraio, in una serie di performance uniche, cantando a sorpresa per le vie del centro della città ligure e coinvolgendo il pubblico che affollerà le strade.

‹‹Sarà un viaggio di un’ora nel cuore della musica pop italiana – racconta la direttrice artistica Tamara Brenni – Un racconto emozionante dell’evoluzione, non solo della musica, ma anche della società. Nelle prove l’aspetto transgenerazionale è stato commovente. Vedere persone adulte o anziane che cantavano insieme al mio gruppo mi ha riempita di emozioni. Io e i miei bambini e i miei ragazzi siamo emozionati e felici per questa opportunità››.

Il progetto non si limiterà all’ambito musicale ma aggiungerà una forte connotazione intergenerazionale e sociale. Le prove del gruppo si terranno infatti a rotazione presso “Le sette Case per anziani” di Lugano Istituti Sociali, per regalare momenti di gioia e di condivisione agli ospiti.

Il Touring Club Svizzero sostiene il progetto in qualità di Mobility Partner sponsorizzando il trasporto in autobus che porterà i giovani talenti dalla Svizzera alla Liguria.

https://fillingthemusic.it/

https://www.instagram.com/fillingthemusic/

https://www.facebook.com/fillingthemusic/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.youtube.com/c/FillingTheMusic

