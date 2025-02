Anche l’azienda ferroviaria lombarda tra i fondatori dell’Associazione PARI contro la violenza di genere

“Le aziende sono comunità che intrecciano relazioni con altre comunità, in una rete vasta, ma capillare: questo assegna a noi imprese la responsabilità di farci promotori di cultura su temi fondamentali come il contrasto alla violenza di genere. Come Trenord, insieme ad altri grandi player abbiamo colto questa urgenza dando vita a PARI, un network che ora si è evoluto in Associazione: è un passaggio che certifica la nostra assunzione di responsabilità, la sottoscrizione di un impegno comune”.

Queste le parole di Federica Santini, Presidente di Trenord, durante l’evento tenutosi per annunciare la costituzione del network PARI in un’Associazione che vede come fondatori, oltre a Trenord, ATM, Astrazeneca e Alexion, Capgemini, Fastweb, Gruppo Feltrinelli, Hera, Italgas, Jointly, Kering Foundation, Mediobanca, Prysmian, Salp, Snam.

La neonata Associazione si è dotata di un consiglio direttivo, di cui Federica Santini è stata nominata Vice Presidente, e di un organo operativo.

Entrambe le strutture coinvolgono trasversalmente le aziende associate, che in PARI lavoreranno insieme con l’obiettivo di creare un impatto profondo e duraturo grazie a diversi strumenti: formazione, eventi, policy, contenuti editoriali e un osservatorio permanente.

Federica Santini ha proseguito: “La nascita dell’Associazione non è un risultato, ma un punto di partenza: l’aver radunato numerose grandi aziende, attive in diversi business, sotto un’unica realtà rafforzerà la voce di PARI nel dialogo con le istituzioni, ci consentirà di lavorare in partnership e di estendere sempre di più la rete di comunità raggiunte. Fare cultura contro la violenza di genere richiede un lungo percorso di cambiamento; noi abbiamo una direzione chiara, delineata basandosi su dati sul fenomeno raccolti da noi e da ricerche realizzate da enti accreditati, e un metodo comune e condiviso”.

I risultati ottenuti dal network PARI dalla sua fondazione, nel novembre 2024, e le linee guida dell’Associazione sono descritti in un Manifesto, presentato oggi durante l’evento che delinea in sette punti un metodo per affrontare la violenza di genere nei luoghi di lavoro e nella società.

Il Manifesto e ulteriori informazioni su PARI sono disponibili a questo link: https://www.feltrinellieducation.it/pari-insieme-contro-la-violenza-di-genere

