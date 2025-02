Spirit de Milan: prossimi appuntamenti settimanali

Nuovi appuntamenti allo Spirit de Milan che quest’anno celebra i suoi 10 anni

Si parte martedì 4 febbraio con CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi, una serata che mescola risate, emozioni e grande musica grazie al cast dei Milano 5.0, con ospiti a sorpresa che renderanno lo show ancora più coinvolgente.

Mercoledì 5 spazio ai nuovi talenti con l’open mic, un’occasione unica per cantanti e band che vogliono esibirsi dal vivo in un contesto accogliente e stimolante. La serata inizierà alle 21.30 e darà spazio a progetti musicali singoli o di gruppo, valorizzando le loro esibizioni con un set acustico curato nei dettagli. Per prenotarsi, compilare il form: https://forms.gle/BTnBy1VpqgnJdeFE6.

Giovedì 6 il palco si accenderà con il concerto dei DuperDu per la serata Barbera & Champagne, un duo capace di mescolare sapientemente la tradizione musicale milanese con influenze letterarie e culturali, creando un genere originale e irresistibile.

Venerdì 7 si balla: serata Bandiera Gialla con l’energia travolgente della Funky Machine, band che fonde coreografie spettacolari, cambi d’abito e un repertorio che spazia dai classici anni ‘70 ai successi più recenti, tutto proposto in medley dal ritmo incalzante. A seguire, il DJ set con i vinili di Mariano Rano animerà la notte fino a tardi.

Sabato 8 sera arriva l’appuntamento con la Holy Swing Night che vedrà sul palco Swing Faces, una formazione tutta milanese guidata dal trombettista Giancarlo Mariani, affiancato da musicisti storici del jazz milanese. Un’occasione perfetta per immergersi nelle atmosfere swing, con la possibilità di continuare a danzare fino a tarda notte con il Swing DJ set di Shorty Joe.

Domenica 9 sarà una giornata speciale, a partire dal tradizionale pranzo a menù fisso dalle 12.30. Nel pomeriggio, l’Hot Jazz Club trasformerà lo Spirit de Milan in un angolo di New Orleans con i Dixie Blue Blowers. L’incontro tra musica e convivialità troverà il suo spazio alle 18.00 nell’Aperitivo in Osteria, una novità dello Spirit de Milan, arricchito da canti e racconti della tradizione meneghina.

In serata il palco si animerà con Spirit in Blues, che avrà come protagonisti Egidio Juke Ingala & The Jacknives, una delle band blues più rappresentative d’Europa. Per gli appassionati di danza, alle 20.45 si terrà una lezione gratuita di primi passi di blues dance con Valentina, per prepararsi al meglio al concerto.

Una settimana intensa e coinvolgente, all’insegna della musica dal vivo, del ballo e dello spirito autentico di Milano!

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese!

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia