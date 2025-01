Venerdì 10 gennaio esce in digitale “Solamente mia” (Café Concerto/Pirames), il brano che segna il ritorno de IL GUARDIANO DEL FARO, pseudonimo di Federico Monti Arduini, e che anticipa un nuovo album di inediti di prossima uscita.

Link pre-save: https://pirames.lnk.to/SolamenteMia

Dopo aver esplorato le sonorità del pianoforte nell’ultimo album “Il Venditore di Sogni”, uscito nel 2022, con questo nuovo brano Il Guardiano del Faro torna a suonare il Moog, marchio di fabbrica con cui ha segnato un’epoca siglando successi intramontabili come “Amore Grande, Amore Libero” e “Il Gabbiano Infelice”, entrambe hit che hanno conquistato la vetta delle classifiche negli anni ‘70.

«Questo brano è nato all’improvviso, perché l’ha voluto lui – racconta Il Guardiano del Faro – Io ho solo lasciato liberi di nascere ogni suono e ogni armonia cercando di trasmettere tutta la felicità che provavo nel sapere che stava incominciando un altro giorno insieme a Lei che è “Solamente mia!”. Mi sono svegliato improvvisamente alle tre di notte sentendo un desiderio irrefrenabile di sedersi di fronte a tutte le mie strumentazioni musicali, tutte lì, ancora assonate come me, guardarle e chieder loro: chi è pronto a seguirmi? E contemporaneamente vedere le mie mani che incominciano ad accarezzare ogni loro tasto, e sentire che ogni nota inizia a raccontare tutte quelle emozioni che hai nel cuore in quel momento».

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4PmDAzACdkCCxw0Yt17db8?si=SZX4N676S36JCxpffTS_uA

https://www.facebook.com/federico.montiarduini?locale=it_IT

https://www.instagram.com/ilguardianodelfaro.musica/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia