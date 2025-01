Bon Jovi -“Slippery When Wet”: ristampa con inediti

BON JOVI, band inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, ripubblicherà il 28 febbraio 2025 su Vinile Picture Limited Edition l’album certificato Diamante che rappresenta la loro svolta artistica: Slippery When Wet.

La riedizione sarà disponibile anche, su Doppio CD e DSP, con bonus track.

La Deluxe Edition include una versione acustica di “Wanted Dead Or Alive“, 4 registrazioni live dello storico Slippery When Wet Tour del 1987, mix inediti di “Livin’ On A Prayer (Thank You Goodnight Remix)“, anticipato dalla recente serie-documentario, e “Raise Your Hands (Extended Obie O’Brien Mix)“.

Pubblicato la prima volta il 18 agosto 1986, Slippery When Wet investì il pubblico come un’onda gigantesca. Il disco debuttò al primo posto nella Billboard 200 e vi rimase per otto settimane, diventando “l’album più venduto del 1987”, nonché il disco più venduto della band (12 volte Disco di Platino).

Contiene successi mondiali come “You Give Love A Bad Name“, “Livin’ On A Prayer” e “Wanted Dead Or Alive“. I brani di Slippery When Wet hanno totalizzato 9,4 miliardi di streaming fino ad oggi. Guitar World lo ha incluso tra i “20 migliori Hair Metal Albums degli anni Ottanta” e Rolling Stone lo ha nominato uno dei “50 migliori Hair Metal Albums di tutti i tempi“.

L’uscita di Slippery When Wet dà il via a un 2025 movimentato per i BON JOVI … L’anno scorso la band ha pubblicato la raccolta in doppio LP Greatest Hits e ha raggiunto 10 milioni di copie certificate per il singolo “Livin’ on a Prayer“.

Questo segna un altro importante traguardo nella carriera della band. Nel corso della loro illustre carriera, i BON JOVI hanno venduto oltre 72 milioni di copie certificate fino ad oggi, tra cui quelle dell’album “Crossroads” (7 volte Platino) e dei singoli “Wanted Dead Or Alive” (6 volte Platino), “You Give Love A Bad Name” (5 volte Platino) e “It’s My Life” (3 volte Platino).

All’inizio di quest’anno la band -vincitrice del GRAMMY® Award- ha celebrato il 40° anniversario del suo album di debutto con l’uscita digitale di ‘BON JOVI Deluxe Edition’. Slippery When Wet sarà disponibile dal 28 febbraio, oltre che su Vinili Picture Limited Edition, anche su Doppio CD e in digitale.

