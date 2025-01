Max Angioni torna nei teatri europei con “Anche meno”

Dopo il successo della scorsa stagione, Max Angioni torna a calcare i palchi europei con lo spettacolo “Anche meno”, prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione

Tre, sono le nuove date internazionali: Barcellona (29/01 Almeria Teatre), Berlino (04/02 Quatsch Comedy Club) e Parigi (17/02 La Scène Parisienne), durante le quali, Max torna a ripetere l’esperienza per conquistare con la sua esilarante ironia.

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte… Verrebbe da dire: “Anche Meno”!

Ed è appunto questo il titolo dello spettacolo in cui il comico non risparmia la sua proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico europeo, usando la comicità come un rito apotropaico.

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia

https://www.vera.it