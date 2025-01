L’arte del tatuaggio torna protagonista al Superstudio Maxi di Milano

La Milano Tattoo Convention riapre le porte per accogliere appassionati, curiosi e professionisti al Superstudio Maxi, in Via Moncucco, 35, a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025.

Un evento imperdibile che celebra la cultura del tatuaggio in tutte le sue forme e sfaccettature. Con la partecipazione di oltre 500 tatuatori di fama internazionale, questo evento annuale, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, ha attirato l’attenzione non solo in Europa, ma in tutto il mondo.

Fra le novità di questa edizione:

– lo stile microrealistico: tatuaggi di piccolissime dimensioni incredibilmente dettagliati, che spesso hanno come soggetto opere d’arte, creati da artisti come Edit Paint, Ero11 (Elisa Rossini), Leonardo de Amicis, Sir Edward Tattoo, Alberto Marzari.

– tattoo e sport: con gli artisti che hanno tatuato i più importanti sportivi italiani del mondo del calcio, del basket, del tennis come Alberto Marzari e Elisa Rossini

– tattoo è donna: Quello che solo pochi anni fa era un mondo prettamente maschile, ora ha allargato i suoi confini e sono moltissime le tatuatrici considerate fra i migliori artisti al mondo. Fra queste Amanda Toy, FatyTattoo, Happy Rebby, Michela Bottin e tante altre

– tatuaggi realizzati con le antiche tecniche manuali sia giapponesi eseguite con KENSHO e HORIZAKURA (provenienti dal Giappone) e da HORIBUDO (unico esponente italiano della HORITOSHI FAMILY) che indonesiane (delle isole Mentawai) con Kora Sakoddobat.

