Arpa Lombardia e Fla in aula con gli studenti delle scuole superiori

Martedì prossimo 21 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 Arpa Lombardia, in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente (Fla), organizza l’evento formativo diretto agli alunni delle scuole superiori di secondo grado della Lombardia dal titolo “Che aria tira. Come verificare e leggere i dati sulla qualità dell’aria”.

Le tematiche ambientali sono ormai parte integrante del programma didattico delle scuole e l’educazione ambientale è fra i principi fondanti dell’Agenzia.

È proprio una delle mission di Arpa per promuovere tra le nuove generazioni la consapevolezza di temi che sono diventati prioritari per il nostro presente e per il futuro e per sensibilizzare e responsabilizzare le giovani generazioni.

Per questo la partecipazione varrà nel computo delle ore obbligatorie di educazione civica.

Sarà solo il primo di un ciclo di eventi con cui i vari esperti di Arpa metteranno a disposizione le loro conoscenze per la formazione degli studenti.

Programma

Focus di questo incontro: il tema della qualità dell’aria, ma non solo.

I ragazzi impareranno come vengono effettuate le misure della qualità dell’aria, come si leggono i dati dei principali indicatori. Scopriranno se siamo quello che mangiamo, beviamo e respiriamo.

Impareranno che cosa sia la COP 29 e quale valore abbia per la sostenibilità. E ancora. Se mitigazione e adattamento c’entrano con il cambiamento climatico e tanto altro. Per rendere dinamico e stimolante l’evento i ragazzi effettueranno infine un laboratorio interattivo sul cambiamento climatico con il simulatore En-ROADS.

Relatori

Dopo i saluti istituzionali di Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia; di Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia e di Fabio Cambielli, direttore generale di Arpa Lombardia, interverranno sul tema Guido Lanzani, responsabile della Qualità dell’Aria di Arpa Lombardia, Antonio Russo, direttore dell’Unità Epidemiologia dell’Ats Milano, Mita Lapi, responsabile Area Sviluppo Sostenibile di Fla, il geologo Andrea Zaccone e Mauro Mussin, esperto ambientale di Arpa Lombardia e En-ROADS ambassador.

Moderano: Annarita Azzarone, dirigente dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Urp di Arpa Lombardia e Raffaella Meazzi, responsabile della comunicazione politico – istituzionale della presidenza di Arpa Lombardia.

https://www.arpalombardia.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia