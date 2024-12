Teatro Gost di Bollate, ecco gli spettacoli degli allievi

G.O.S.T. A.P.S. comunica la partenza della rassegna “Don Bosco” dedicata ai debutti degli spettacoli di fine anno della Scuola di teatro G.O.S.T.. Gli spettacoli si terranno presso l’ “Auditorium Don Bosco” in via C. Battisti 14 a Cascina del Sole di Bollate (MI).

Tutto il mese di Dicembre 2024 è dedicato agli ALLIEVI, che dopo un anno di formazione

e impegno, possono finalmente esibirsi sul tanto bramato palcoscenico.

La rassegna prevede 8 spettacoli: 3 debutti corsi ADULTI e ben 5 spettacoli debutto per i

ragazzi.

Prezzo biglietti

 12 € intero

 10 € soci GOST e UILT e UNDER 25

 5 € allievi e bambini dai 4 ai 10 anni

 Gratuito bambini in braccio fino a 4 anni

*Il biglietto per gli spettacoli di sabato 14 dicembre è da intendersi come UNICO e dà diritto a vedere tutte e 5 le rappresentazioni del pomeriggio della durata di circa mezz’ora

l’una.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito mailticket oppure presso l’Auditorium Don Bosco il giorno dello spettacolo

a partire da un’ora prima dell’inizio.

Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it – 333.9125100

