Ale e Franz tornano con uno spettacolo al teatro Lirico

Anche quest’anno, Milano si prepara a un Natale indimenticabile grazie al nuovissimo spettacolo di Ale e Franz al Teatro Lirico!

Dal 23 dicembre al 11 gennaio, il duo comico presenterà uno show pensato, creato e nato apposta per Milano, completamente rinnovato rispetto allo scorso Natale ma con lo stesso unico obiettivo: farvi ridere!

Preparati a una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con un mix perfetto tra classici di Ale e Franz ed inediti, una band di grandi musicisti sul palco, formata da: Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Marco Orsi, Francesco Luppi, e le incursioni irriverenti di un ospite d’eccezione: il grande Paolo Rossi.

Ma non basta. La notte di Capodanno vedrà uno spettacolo nello spettacolo. Alle 24 in punto, dopo il brindisi, il teatro mostrerà la sua anima dance: La musica dal vivo della band avvolgerà gli spettatori, accogliendo la meravigliosa voce di Alexandra Drag Queen che, rigorosamente dal vivo, farà ballare tutti sulle hit più belle della musica dance internazionale per poi tornare a salutarci, tutti insieme, con un ultimo momento di comicità.

Allora? Siete pronti a vivere anche queste feste di Natale tutti insieme!!

Noi si!!!

TEATRO LIRICO GIORGIO GABER

Via Larga, 14, 20122 Milano MI

info e prenotazioni Tel. 020064081 / Seleziona tasto 2 – boxoffice@teatroliricogiorgiogaber.it

prezzo biglietto da 52,00 € a 23,00 €

Orari giov – sab h 21:00 – dom h 17:00

Info su www.teatroliricogiorgiogaber.it

SPECIALE CAPODANNO

spettacolo

Pausa mezzanotte per augurio degli artisti e cin cin sul palco

Proseguimento spettacolo “a sorpresa”; per altri 15 minuti.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia