Esce venerdì 6 dicembre “Aperitivo” di Peter White

Esce venerdì 6 dicembre “Aperitivo”, il nuovo EP dell’apprezzato cantautore Peter White, già disponibile in presave.

Un EP diverso dagli ultimi progetti discografici dell’artista, che qui si approccia alle sonorità che lo hanno fatto innamorare della musica, quelle del grande cantautorato italiano. Una scelta stilistica già intrapresa con gli ultimi due singoli usciti e che trova in “Aperitivo” la sua massima espressione.

Spesso mi capita di dire, un po’ per scherzare, che sono nato nella decade sbagliata, anche se allo stesso tempo sono fieramente figlio del mio tempo – racconta Peter White – Ecco perché “Aperitivo” è il punto di incontro perfetto di questo splendido ossimoro. Le mie canzoni vorrebbero rispecchiare questa fusione di epoche, richiamando i brani che mi facevano sentire i miei genitori e i miei nonni, come per esempio “Parlami d’amore Mariù”, “Non Arrossire” e “Senza fine”. Quel tipo di musica che richiama alla mente l’immagine di una barchetta che ondeggia placidamente nel mezzo di un’estate, sopra un mare scintillante, con due calici di vino. Il tutto ovviamente pervaso dalla magia del bianco e nero e da una certa eleganza nel vestire. Mi è piaciuto scrivere, suonare, cantare e immaginare questo album, creandolo passo dopo passo.

“Aperitivo” giunge a poche settimane di distanza dall’uscita di “Non mi scorderò mai” e a pochi mesi dalla release di “L’ora d’oro”, entrambi brani con cui Peter White ha dato inizio a un nuovo capitolo della sua storia musicale dimostrando di essere così un artista instancabile e alla continua ricerca di un’evoluzione stilistica e musicale, pur rimanendo fedele a se stesso e coerente con tutti i suoi lavori precedenti, con cui è stato consacrato come uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione.

Biografia

Nato a Roma nel febbraio del 1996, Pietro Bianchi, in arte Peter White ha sempre amato scrivere e ha sempre avuto una grande passione per il cantautorato. Tra i singoli maggiormente apprezzati spicca “Narghilè”, uscito come singolo nel 2018, che ad oggi conta più di 30 milioni di stream su Spotify e che ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro. Nell’aprile del 2019 esordisce con l’album “Primo appuntamento”, che ha totalizzato 40 milioni di ascolti su Spotify. L’estate dello stesso anno intraprende un tour in tutta Italia. Nel 2020 torna sulle scene con diversi singoli pubblicati per Sony Music, con cui nel 2022 pubblica anche il secondo disco “Millisecondi”, impreziosito dai featuring con Gemello, Clied e Zero Assoluto e da un tour sold out nei club Monk e Tunnel, rispettivamente a Roma e a Milano. Tornato nuovamente indipendente Peter White pubblica diversi singoli che anticipano l’uscita del terzo album ufficiale “Acqua e zucchero”, con le collaborazioni di Galeffi, chiamamifaro e Gemello. Seguono poi un tour di date in tutta Italia e due concerti speciali all’Auditorium sala Sinopoli di Roma e al Santeria Toscana 31 di Milano.

Nel 2024 escono invece “L’ora d’oro” e “Non mi scorderò mai”, brani che segnano una nuova fase del percorso creativo dell’artista, che si avvicina così al cantautorato italiano, e anticipano il nuovo EP “Aperitivo”.

