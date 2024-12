“Facendo seguito all’incontro del 23 ottobre scorso con i Sindaci della zona sud-ovest di Milano, che rappresentavano gravi criticità relativamente al trasporto pubblico locale, ho provveduto in tempi rapidi a richiedere all’On.le Ministro Salvini un incontro urgente per esporre le criticità del trasporto pubblico locale nel territorio metropolitano milanese e contemporaneamente ho scritto all’Assessore Lucente una mail di uguale tenore. Entrambi, al momento, non hanno ritenuto di rispondere, pur a fronte di due solleciti.

Ciò mi amareggia e delude, penso infatti che le Amministrazioni sovraordinate, debbano mostrare la necessaria attenzione alle istanze degli amministratori locali che rappresentano migliaia di pendolari che ogni giorno si spostano da e verso l’area metropolitana milanese. L’indifferenza è una risposta che il nostro territorio non merita“.

Marco Griguolo consigliere delegato alla Mobilità.

