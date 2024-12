ASP126, domani 13 dicembre esce il nuovo album “Junkie”

Esce venerdì 13 dicembre “JUNKIE” (Columbia Records), il nuovo progetto discografico di ASP126, membro storico dell’iconico collettivo di rapper romani Lovegang126.

Disponibili il presave e il preorder del formato vinile

Un album elegante ed eclettico, composto da 8 tracce in cui ASP126 dà prova della sua versatilità musicale rompendo in parte gli schemi a cui ha abituato e destreggiandosi tra synthvawe e sonorità anni Ottanta, spaziando tra brani più malinconici e altri più giocosi e irriverenti. Diverse sono le suggestioni: l’artista riflette sulle persone, sui loro comportamenti e sulle relazioni sentimentali, raccontando il proprio modo di approcciarsi alla vita e mettendo in luce i conflitti, sia interiori che esteriori, che si vengono a creare. La narrazione dell’album è incisiva, l’album diventa lo strumento per raccontare se stesso attraverso melodie e stili eterogenei, dal sapore retrò ma allo stesso tempo imprevedibile e audace.

Quello di ASP126 in “JUNKIE” è un vero e proprio gioco di squadra, vista la partecipazione di diversi amici e colleghi di lunga data dell’artista, primi fra tutti Franco126 e Ugo Borghetti della Lovegang126. A loro si aggiungono Branca, Tutti Fenomeni e Wayne. La produzione è invece interamente affidata ai producer WISM e Fabio Grande.

Quello di “JUNKIE” non è un viaggio in solitaria ma fatto con il sostegno di tanti amici, primo fra tutti Franco126 – racconta ASP126 – Mi vedrete in una veste musicale e stilistica diversa, ma chi mi conosce e mi ha sempre seguito troverà un fil rouge con i miei lavori precedenti. Dentro questo album ho condensato tutto quello che mi è frullato dentro in questo ultimo periodo, ho cercato di raccontarmi in maniera sincera e spiritosa.

