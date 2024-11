U2: “Luckiest Man In The World”, il nuovo singolo

Gli U2 hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato “Luckiest Man In The World” da “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”, la raccolta di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali di “How To Dismantle An Atomic Bomb”. L’album, acclamato dalla critica e vincitore di 8 Grammy, è stato rimasterizzato e ampliato in occasione del 20° Anniversario dell’uscita e viene oggi pubblicato in diversi formati.

‘Luckiest Man In The World’ segue le tre canzoni già uscite come singoli “Country Mile“, “Picture Of You (X+Y)” e “Happiness“.

A proposito di ‘How To Re-Assemble An Atomic Bomb’ The Edge dice: «Le sessioni di registrazione sono avvenute in un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando così tante idee di canzoni in studio. Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare – ‘dismantle’ – la morte di suo padre. Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, e ho fatto centro. Ne abbiamo scelte dieci. Sebbene al momento furono lasciate da parte, con il senno di poi riconosciamo che i nostri istinti iniziali sul fatto che potessero essere parte dell’album erano lungimiranti, eravamo sulla strada giusta».

Ciò che percepisci in questo ‘shadow album’ è l’energia grezza della scoperta, l’impatto viscerale della musica, una narrazione sonora, un momento nel tempo, l’esplorazione e l’interazione di quattro musicisti che suonano insieme in una stanza… questa è la vera essenza degli U2″.

Per celebrare ulteriormente l’anniversario di questo album fondamentale, How To Dismantle An Atomic Bomb è stato ora rimasterizzato per la prima volta; un processo che ha visto la band rivisitare quelle sessioni di registrazione dei primi anni 2000, un periodo di intensa creatività per gli U2 in studio, nonché un momento di profonda riflessione personale e artistica dopo la scomparsa del padre di Bono, Bob, nel 2001.

Questa edizione speciale realizzata in occasione del 20° anniversario della pubblicazione originaria include la bonus track “Fast Cars”, disponibile da oggi anche in versione digitale. Il 29 novembre sarà invece pubblicato il vinile colorato del solo shadow album ‘How To Re-Assemble An Atomic Bomb, per il Record Store Day / Black Friday.

Tracklisting di How To Re-Assemble An Atomic Bomb:

1. Picture Of You (X+W)

2. Evidence Of Life

3. Luckiest Man In The World

4. Treason

5. I Don’t Wanna See You Smile

6. Country Mile

7. Happiness

8. Are We Gonna Wait Forever?

9. Theme From The Batman

10. All Because Of You 2



Tracklisting di How To Dismantle An Atomic Bomb 20th Anniversary:

1. Vertigo

2. Miracle Drug

3. Sometimes You Can’t Make It on Your Own

4. Love and Peace or Else

5. City of Blinding Lights

6. All Because of You

7. A Man and a Woman

8. Crumbs from Your Table

9. One Step Closer

10. Original of the Species

11. Yahweh

12. Fast Cars

